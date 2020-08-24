Российские ученые создадут систему прогнозирования эпидемий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские ученые под управлением ядерного центра в Снежинске создадут систему прогнозирования эпидемий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росатом.
"Срок реализации рассчитан на три года. За это время ученым предстоит проделать огромную работу, направленную не только на продвижение науки, но и на оказание реальной помощи практическому здравоохранению и руководству страны", – говорится в сообщении.
Руководитель проекта Сергей Лебедев заявил, что при создании системы важно иметь инструменты для оценки последствий эпидемии. Он уточнил, что необходимо научиться предсказывать и оценивать мероприятия, которые необходимы для недопущения развития инфекции.
"Кроме собственно моделирования, мы в этом проекте должны убедить всех, прежде всего, наверное, органы государственной власти, что необходимо иметь инструменты для оценки последствий эпидемий. Это не последняя эпидемия, и существуют еще более тяжелые инфекции, которые могут в будущем поразить человечество", – подчеркнул Лебедев.
Отмечается, что в занимающихся разработками в области ядерного оружия центрах существует компьютерная база, которая позволяет проводить моделирование сложных процессов.
Весной этого года ученые снежинского ядерного центра создали модель распространения коронавирусной инфекции, которая позволяет учитывать каналы заражения и степень распространения. Модель, по мнению эпидемиологов, показала хорошие прогностические качества.
Ранее немецкие ученые обнаружили механизм заражения коронавирусом. С помощью криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики они определили, что "шипы", из-за которых COVID-19 получил свое название, могут изгибаться.
Как рассказала глава исследовательской группы Якомина Крийнсе Локера, "шипы" перемещаются по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлены уже более 23 миллионов случаев коронавирусной инфекции, свыше 800 тысяч человек скончались. В России выявлено 961 493 случаев COVID-19, вылечились 773 095 человек, скончались 16 448.
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