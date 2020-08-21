Аналитик назвал сроки снижения смертности от COVID-19 в России до нуля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Стало известно, когда смертность от COVID-19 в России снизится до нуля. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что в прогнозе учитывался позитивный сценарий развития событий.

"К середине осени уже смертность спадет практически на нет", – заявил Тавадян.

Он подчеркнул, что мировая динамика летальности COVID-19 постепенно падает. В данный момент показатель составляет 2 процента от выявленных случаев. При этом два месяца назад показатель был равен 4 процентам, а в феврале – 8 процентам.

"Такой большой процент смертности в феврале беспокоил население всех стран, ученых и политиков. Однако данные были только по Китаю, который пока успешно борется с распространением карантина с помощью жестких мер", – отметил он.

По мнению специалиста, снижение летальности в Европе обусловлено появившимся коллективным иммунитетом, который выработался из-за большого количества заражений. Кроме того, врачи имеют опыт борьбы с инфекцией.

При этом в регионах РФ продолжается медленный спад заболеваемости, связанный с нестрогими мерами изоляции. Тавадян предположил, что умеренные ограничительные меры позволят России избежать второй волны COVID-19.

"Даже если в России случится повторная вспышка инфекции, что, судя по нынешней динамике, маловероятно, то не будет летальных исходов такого масштаба, как в марте – апреле", – заключил эксперт.

Ранее вирусолог оценил возможность распространения чумы на территории России. По мнению эксперта, необходимо обращать самое пристальное внимание на вспышки заболеваемости.