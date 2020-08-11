Вирусолог оценил возможность распространения чумы на территории России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в ходе беседы с Москвой 24 оценил вероятность распространения чумы, очаг которой был зафиксирован в нескольких районах Тувы.

"Вероятность массового распространения чумы невелика, это практически невозможно. В настоящее время есть лечение против этой болезни. Очаги возникновения чумы были и будут, от этого никуда не деться, но врачи всегда своевременно на них реагируют: изолируют и лечат больных, обрабатывают зараженные территории", – рассказал вирусолог.

Однако Аграновский отметил, что данная проблема весьма серьезная. По его мнению, в случае обнаружения очага болезни нужно немедленно обращать на него самое пристальное внимание. "Чума – это не ерунда, далеко не ерунда. Вспышками болезни надо заниматься, каждым случаем очень внимательно. Всегда нужно стараться помочь людям и остановить распространение вируса", – заявил эксперт.

Ранее стало известно, что широкое распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.

Как уточняется, возбудителя обнаружили в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.

