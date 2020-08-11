Возбудитель чумы выявлен в нескольких районах Тувы

11:46
Фото: EPA/WU HONG
Широкое распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.
Как уточняется, возбудителя обнаружили в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 квадратного километра.
В сообщении пресс-службы говорится, что в Монгун-Тайгинском кожууне эпизоотия чумы зарегистрирована на площади 55,5 "квадрата".
Отмечается, что вокруг поселка Хандагайты Овюрского района специалисты провели срочную барьерную дезинсекцию 4 тысяч гектаров. Бактериологические и биологические исследования материалов продолжаются.
В конце июля в одном из регионов Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы.
Медики заподозрили болезнь у жителя провинции Завхан. Симптомы у 39-летнего мужчины появились спустя неделю после того, как он съел мясо сурка. Около десяти человек, контактировавших с больным, изолированы.
Вспышка также была зарегистрирована недалеко от российской границы. От чумы скончался 15-летний монгольский подросток.
В связи с этим ветеринарные службы Алтая выборочно отлавливают сурков и проверяют их на заразность.
Симптомы заболевания – температура и боль в мышцах. Отличить бубонную чуму от коронавируса можно по воспаленным лимфоузлам. Нередко случается помутнение сознания.
Туристов призывают соблюдать меры безопасности. Рекомендуется не употреблять в пищу мясо диких животных, есть в проверенных местах, а лучше – готовить самим.
За пять лет ведения статистики выявлено более трех тысяч случаев заражения, скончался каждый шестой. В Роспотребнадзоре сообщали, что за 2020 год в России не зафиксировали ни одного случая заражения. В последний раз заболевшего чумой выявили в 2016 году.
Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными. Отмечается, что даже если она попадет в Россию, то к массовому заражению это не приведет.
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