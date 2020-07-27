Специалисты оценили угрозу вспышки бубонной чумы в России

В регионе Монголии ввели карантин из-за мужчины с симптомами бубонной чумы

Бессрочный карантин ввели в одном из регионов Монголии из-за бубонной чумы, передает телеканал Москва 24.

Медики заподозрили болезнь у жителя провинции Завхан. Симптомы у 39-летнего мужчины появились спустя неделю после того, как он съел мясо сурка. Около десяти человек, контактировавших с больным, изолированы.

Вспышка также была зарегистрирована недалеко от российской границы. От чумы скончался 15-летний монгольский подросток.

В связи с этим ветеринарные службы Алтая выборочно отлавливают сурков и проверяют их на заразность. Жители приграничных территорий тем не менее успокаивают, что это так называемые природные очаги заболевания и вспышки там периодически случаются. В частности, производство барсучьего жира, который якобы помогает от разных болезней, не останавливают. От мяса сурков тоже не отказываются, но охоту на них запрещают.

"Варят по три часа, затем употребляют. При состоянии приготовления пищи правильном ничего не происходит, заболеваний нет. Происходит порез при разделке дичи, тогда происходит заражение, но это крайне редко", – объяснил гид по Алтаю и Монголии Сергей Даль.

Симптомы заболевания – температура и боль в мышцах. Отличить бубонную чуму от коронавируса можно по воспаленным лимфоузлам. Нередко случается помутнение сознания.

Подхватить болезнь можно не только от сурков, предупреждают специалисты. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что она передается и через укусы блох.

"Бубонная чума может перейти в легочную форму – вот это действительно исключительно опасное заболевание. Но и в Советском Союзе, и в России довольно хорошая противочумная служба", – уточнил он.

Лечат бубонную чуму антибиотиками. Кроме того, от нее есть вакцина. Однако корреспонденты телеканала не нашли таких предложений в столичных медицинских центрах, где обычно ставят прививки для путешественников. Вакцинация чаще всего происходит точечно – в тех регионах, где случаются вспышки.

В то же время ограничений на Алтае из-за вспышки на приграничной территории не вводили. Открыты кафе, гостиницы и туристические базы, доступны экскурсии.

Туристов призывают соблюдать меры безопасности. Рекомендуется не употреблять в пищу мясо диких животных, есть в проверенных местах, а лучше – готовить самим.

За пять лет ведения статистики выявлено более трех тысяч случаев заражения, скончался каждый шестой. В Роспотребнадзоре сообщали, что за 2020 год в России не зафиксировали ни одного случая заражения. В последний раз заболевшего чумой выявили в 2016 году.

Всемирная организация здравоохранения случаи с бубонной чумой в Монголии и Китае считает неопасными. Отмечается, что даже если она попадет в Россию, то к массовому заражению это не приведет.