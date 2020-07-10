В Госдуме не увидели необходимости в проведении вакцинации от бубонной чумы в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вакцинация населения России от бубонной чумы не требуется, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александра Петрова.

Он заявил, что механизмы противодействия данной болезни в РФ налажены. Депутат отметил, что в вакцинации нуждаются лишь близкие с очагом эпидемии районы, среди которых – Республика Алтай, а также приграничные с Монголией и Китаем территории.

"Я уверен, что здесь не требуется ни экстренных мер, ни чрезвычайных ситуаций. Все идет в плановом режиме. Охотников [на Алтае] вакцинируют, потому что есть риск, что они могут действительно во время охоты случайно заразиться", – отметил Петров.

Он добавил, что в России есть отработанные методы противодействия бубонной чуме. Петров сообщил, что в РФ располагают необходимыми вакцинами и антибиотиками. Также он подчеркнул, что бубонная чума обезвреживается проще, поскольку переносчиками болезни являются бактерии, а не вирусы.

"Мы точно имеем план действий по бубонной чуме. У нас есть неоднократная практика работы в очагах заражения. Фантастический вариант, не знаю, что должно произойти, чтобы вся Россия вдруг пострадала от этого заболевания", – заключил Петров.

Ранее в Китае и Монголии обнаружили случаи заражения бубонной чумой. В связи с этим в странах призвали прекратить охоту на диких животных, а также не есть их мясо.

Всемирная организация здравоохранения уведомила, что вспышки заражения бубонной чумой в КНР и Монголии не представляют опасности. В организации заявили, что в настоящий момент ее представители работают с властями двух стран и контролируют ситуацию.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила шансы распространения бубонной чумы как маловероятные.