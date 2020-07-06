Роспотребнадзор контролирует ситуацию с чумой на трансграничных территориях

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Роспотребнадзор следит за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, которые граничат с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах", – говорится в сообщении.

Как рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, возможность массового распространения бубонной чумы в России исключена.

Он напомнил, что от чумы существует вакцина, а единичные случаи заражения не будут вызывать распространения. По его словам, врачи знают, как работать с чумой.

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.