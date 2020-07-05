Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы для РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию, связанную с выявлением бубонной чумы в Китае. Данное заболевание также возникает регулярно в определенных регионах РФ, цитирует инфекциониста "Говорит Москва".
Ранее эту болезнь подтвердили у скотовода в одном из районов на севере КНР. В результате там до конца 2020 года объявили повышенный уровень угрозы. Как поясняет Жемчугов, восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы.
Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет, уточняет он.
"Китай и Монголия – это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет от Чингисхана и так далее", – заявляет Жемчугов.
Как утверждает специалист, несколько лет назад подобный случай подтвердился на Алтае. В качестве причины распространения бубонной чумы может быть употребление в пищу людьми сурков, сусликов. Он обратил внимание, что в РФ используются другие стандарты классификации эпидемиологической опасности, в результате чума по опасности превосходит коронавирусную инфекцию.
По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 10,9 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более 523 тысяч человек скончалось.
Ранее говорилось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.
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