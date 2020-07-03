В ВОЗ исключают наличие у COVID-19 усиливающих вирус мутаций

Фото: ТАСС/Marijan Murat/dpa/picture-alliance
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что вирус COVID-19 не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее. Об этом сообщает РИА Новости.
"В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани", – заявила Керкхове.
Она подчеркнула, что около 29% всех полученных цепочек имеют эту мутацию, однако, по ее словам, к настоящему моменту нет таких исследований, которые бы указывали на усиление вируса.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в свою очередь считает, что эта мутация может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания. Она уточнила, что специалисты ВОЗ внимательно следят за мутацией.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция не обладает высокой степенью изменчивости, однако, по ее словам, на сегодняшний день сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 10,5 миллиона случаев COVID-19, более 512 тысяч человек скончалось. В России выявлено 667 883 случая коронавируса, вылечились 437 893 человека, скончались 9 859.
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