В Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой

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Бубонная чума была подтверждена у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом передает издание "Синьцзинбао", ссылаясь на комитет здравоохранения города Баян-Нур.

"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с госпитализацией человека с подозрением на бубонную чуму в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур приняли решение ввести третий уровень эпидемиологического предупреждения. Местные власти считают, что есть угроза распространения болезни на территории города.

Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Ранее говорилось, что в России подтверждено 6 736 новых случаев COVID-19. На Москву приходится 650 случаев, на Московскую область – 287.