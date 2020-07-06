В Роспотребнадзоре оценили угрозу бубонной чумы для РФ

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Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев исключил возможность массового распространения бубонной чумы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чума не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство <...> Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция", – подчеркнул специалист.

Малеев напомнил, что в стране работают противочумные институт и станции, которые занимаются отловом грызунов для исследования их на наличие патогена. Он выразил мнение, что заразившиеся в Китае и Монголии могли употреблять в пищу сурков.

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Позднее в регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще одного 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

