Еще один пациент с подозрением на бубонную чуму обнаружен в Монголии

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В регионе-аймаке Баян-Улгий в Монголии обнаружили еще один пациент с подозрением на бубонную чуму, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, 15-летнего жителя госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.

Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

Ранее сообщалось, что в Китае подтвердили случай заболевания бубонной чумой. Жителям рекомендовали не охотиться на диких животных, при подозрениях на инфицирование незамедлительно обращаться в больницу.

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию, связанную с выявлением бубонной чумы в Китае. По его словам, данное заболевание также возникает регулярно в определенных регионах РФ.

Как утверждает специалист, несколько лет назад подобный случай подтвердился на Алтае. В качестве причины распространения бубонной чумы может быть употребление в пищу людьми сурков, сусликов.