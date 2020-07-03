В Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы

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На западе Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы
На западе Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы, передает телеканал Москва 24.
Власти страны борются с этим инфекционным заболеванием много лет, но окончательно победить не удается.
Переносят инфекцию местные сурки, от которых чума легко передается человеку. Уже выявлено двое заболевших. Сейчас медикам предстоит проверить еще 500 человек.
Въезд и выезд в район, где обнаружили чуму, закрыт. Он находится недалеко от границы с Россией.
Ранее китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.
Специалисты анализировали вирусы гриппа у свиней с 2011 по 2018 год. В десяти провинциях Китая они взяли около 30 тысяч назальных мазков у животных, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.
В результате ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, в котором содержатся гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм G4 EA H1N1 распространился в популяции свиней с 2016 года.
Подобное открытие вызывает опасения у ученых относительно возможной генерации пандемических вирусов.
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