Ученые обнаружили штамм гриппа, который способен вызвать пандемию

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Китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты анализировали вирусы гриппа у свиней с 2011 по 2018 год. В десяти провинциях Китая они взяли около 30 тысяч назальных мазков у животных, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

В результате ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, в котором содержатся гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм G4 EA H1N1 распространился в популяции свиней с 2016 года.

Специалисты отметили, что благодаря серологическому исследованию населения выяснилось, что 10,4% сотрудников ферм, работавших со свиньями, имели антитела к этому вирусу. Вырабатывались они в основном у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Подобное открытие вызывает опасения у ученых относительно возможной генерации пандемических вирусов.

Американские ученые выявили "зловещие щупальца" у вируса SARS-CoV-2. Отмеченная особенность позволяет инфекции быстро распространяться по организму.

По информации профессора Невана Кроган, у клеток вируса имеются "зловещие" нити, которые способны протыкать оболочки других клеток. Большинство вирусов не вызывают роста подобных "щупалец".

По словам ученых, открытие помогло найти ряд медицинских препаратов, которые потенциально смогут помочь в борьбе с COVID-19. Большинство из этих лекарств разрабатывалось для лечения рака.