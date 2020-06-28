Ученые выявили "зловещие щупальца" у коронавируса

Фото: Роспотребнадзор/ТАСС

Американские ученые выявили "зловещие щупальца" у вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета "Известия".

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на научный журнал Cell, отмеченная особенность позволяет инфекции быстро распространяться по организму.

По информации профессора Невана Кроган, у клеток вируса имеются "зловещие" нити, которые способны протыкать оболочки других клеток.

"Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, – пояснил специалист.

Отмечается, что большинство вирусов не вызывают роста подобных "щупалец".

По словам ученых, открытие помогло найти ряд медицинских препаратов, которые потенциально смогут помочь в борьбе с COVID-19. Большинство из этих лекарств разрабатывалось для лечения рака.

Ранее ученый перечислил тревожные симптомы при вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что реакции организма на вакцину не должны длиться более двух дней.

По последним данным, в России подтвердили 6 852 новых случая коронавируса. Из них 2 058 случая не имели клинических проявлений болезни.