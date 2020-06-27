Ученый перечислил тревожные симптомы при вакцинации от COVID-19

06:30
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Названы тревожные симптомы при вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что в случае легкой реакции организма на вакцину температура человека может подняться до 37,5 градуса. При нормальной реакции температура составит до 38,5 градуса. При этом повышение температуры тела свыше 38,6 градуса будет свидетельствовать о сильной реакции.
По мнению Костинова, сильные реакции на любой препарат должны быть редкими – примерно один случай на тысячу или на 100 тысяч человек.
"На месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров", – подчеркнул врач.
Умеренной реакцией на препарат будет являться образование покраснения диаметром 5–6 сантиметров.
Ученый добавил, что реакции организма на вакцину не должны длиться более двух дней.
Ранее стало известно о состоянии участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19. Все добровольцы остались под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко.
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