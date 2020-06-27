В России подтвердили 6 852 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 6 852 новых случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 058 случая не имели клинических проявлений болезни.

Коронавирусную инфекцию зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 750 выявленных случаев, на Московскую область – 366, Ханты-Мансийский АО – 280, Иркутскую область – 237, Санкт-Петербург – 224.

В Свердловской области зафиксировали 216 случаев COVID-19, в Нижегородской области – 214, в Воронежской области – 190, в Челябинской области – 158, в Ямало-Ненецком АО – 147, в Красноярском крае – 145, в Республике Тыва – 128, в Архангельской области – 118, в Ростовской области – 116, в Саратовской области – 112, в Ульяновской области – 109.

На Новосибирскую область пришлось 105 новых случаев, на Ставропольский край – 104, на Волгоградскую область – 102, на Мурманскую область – 90, на Карачаево-Черкесскую Республику – 84, на Приморский край – 83, на Хабаровский край – 79, на Тульскую область – 78, на Алтайский край – 77.

В Республике Дагестан, Пензенской и Омской областях – по 75 новых случаев, в Ивановской области – 74, в Белгородской и Брянской областях – по 70, в Курской области и Республике Коми – по 65, в Оренбургской области – 63.

На забайкальский край и Республику Саха пришлось по 62 случая, на Кабардино-Балканскую Республику – 60, на Смоленскую и Тюменскую области – по 59, на Краснодарский край и Томскую область – по 58, на республику Бурятия – 56, на Чувашскую Республику и Пермский край – по 55, на Владимирскую область – 54, на Тверскую область – 52, на Ленинградскую область – 51, на Республику Башкортостан – 49, на Калужскую область – 46.

В Псковской области выявлено 45 новых случаев коронавируса, в Республике Карелия, в Камчатском крае, Республике Мордовия, Тамбовской, Ярославской, Новгородской и Кемеровской областях – по 44, в Рязанской области – 42, в Республике Татарстан и Кировской области – по 41, в Липецкой и Смоленской областях – по 40, в Республике Горный Алтай – 39, в Орловской и Амурской областях – по 38, в Республике Хакасия – 36.

На Астраханскую область пришлось 34 выявленных случая, на Адыгею – 34, на Ингушетию и Республику Калмыкия – по 32, на Республику Марий Эл – 31, на Северную Осетию – 25, на Костромскую область – 24, на Удмуртию – 23, на Курганскую область – 21, на Вологодскую область – 20, на Калининградскую и Сахалинскую области – по 19, на Магаданскую область – 15, на Чеченскую Республику – 13, на Ненецкий автономный округ и Крым – по 6, на Еврейскую АО – 4, на Севастополь – 3, на Чукотский АО – 2.

Всего в России зарегистрировано 627 646 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 188 человек, за весь период – 8 969 человек. За сутки вылечились 9 200пациентов, за все время – 393 352.

Ранее Владимир Путин рассказал, что за последние три месяца резко изменился уклад жизни граждан страны. Он отметил, что за это время у россиян сложилось другое ощущение времени. Кроме того, Путин подчеркнул, что главной задачей властей является безопасность населения.

