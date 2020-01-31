"Вымирали целые деревни": самые страшные эпидемии в истории человечества

Коронавирус добрался до России – двое заболевших граждан Китая выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Количество заболевших приближается к 10 тысячам, а число смертельных случаев перевалило за 200. Мир не первый раз сталкивается с новым для него вирусом, и раньше такие заболевания были способны существенно сократить население Земли. Вместе с нашим обозревателем Николаем Гринько вспоминаем самые страшные эпидемии в истории человечества.



Человечество болело всегда. Во все времена на земле существовали самые разные вирусы. Одни из них никак не задевали людей, другие могли поражать и животных, и Homo sapiens, третьи существовали исключительно в человеческом организме. На планете в разное время бушевали тиф, проказа, чума, оспа, СПИД, малярия, туберкулез, унося без преувеличения миллионы жизней. На этом фоне привычный грипп кажется нам чем-то почти безобидным, но на самом деле это не так: по оценкам ВОЗ, сегодня ежегодно во всем мире от гриппа умирает до полумиллиона человек, а до эры вакцинации эта цифра была намного внушительнее.

Сегодня ученым известно более 2000 разновидностей вируса гриппа. И постоянно появляются новые. Некоторые из них быстро погибают, не успев нанести большого вреда, но есть и такие, которые приводили к массовым эпидемиям.



Военный госпиталь скорой помощи во время эпидемии испанского гриппа. Фото: courtesy of the National Museum of Health and Medicine

Самой массовой пандемией гриппа за всю задокументированную историю человечества считается эпидемия гриппа, которая разразилась в 1918 году в Испании и за невероятно короткий срок распространилась по всему миру. Испанка бушевала всего полтора года, но за это короткое время было заражено примерно 550 миллионов человек, то есть треть населения планеты. Летальность среди зараженных составила около 20%, и, по некоторым данным, в тот период умерло до 100 миллионов человек, что составило почти 5% всего человечества.



Вымирали целые деревни, в некоторых невоюющих городах было объявлено военное положение, закрывались публичные места, церкви, школы, театры.



Эпидемия разразилась в последние месяцы Первой мировой войны, и количество жертв испанки очень быстро превысило число военных потерь. Необычным было и то, что испанским гриппом болели в основном молодые люди 20-40 лет, что привело к серьезным потерям генофонда человечества.



В 1957-1958 годах произошла новая эпидемия болезни, которая получила название "азиатский грипп". Пандемия началась в феврале 1957 года на Дальнем Востоке и быстро распространилась по всей планете – мировые транспортные системы к тому времени были развиты настолько, что вспышки регистрировались в разных странах почти одновременно. Болезнь протекала очень быстро, люди погибали в течение нескольких дней. Только в США во время этой пандемии скончалось более 70 тысяч человек.



Военнослужащие датского военно-морского флота, страдающие от азиатского гриппа. Фото: AP

Эта эпидемия утихла, но спустя десятилетие вирус азиатского гриппа мутировал и в 1968-1969 годах вызвал эпидемию гонконгского гриппа. Как понятно из названия, началась она в Китае. Поскольку Гонконг – портовый город, то поначалу вирус распространялся по морю, заражая экипажи и пассажиров морских судов.



Самую большую опасность вирус представлял для пожилых людей в возрасте от 65 лет. Эта эпидемия стоила человечеству 34 тысяч жизней.



Если говорить об эпидемиях, случившихся относительно недавно, стоит вспомнить птичий грипп. Изначально этот вирус поражал только птиц, причем в основном домашних, поскольку в диких популяциях устойчивость к нему довольно высока. Первое заражение человека вновь было зарегистрировано в Гонконге в 1997 году, тогда заболело 18 человек. Шестеро из них умерли, после этого пандемия стала расширяться. Ее ограничивал тот факт, что вирус птичьего гриппа не передавался от человека к человеку, источником были только птицы. В стремлении ограничить эпидемию были вакцинированы или уничтожены миллионы птиц, однако вспышка все же унесла жизни 360 человек. Последний смертельный случай был зафиксирован в Канаде в 2014 году.



Южнокорейские карантинные офицеры используют инфракрасную тепловую камеру для проверки тепла тела пассажиров, прибывающих из Лос-Анджелеса, на предмет возможного заражения свиным гриппом. Фото: AP/Yonhap, Lee Jung-hun

Свиной грипп, эпидемия которого началась в 2009 году, также почти не передается от человека к человеку, однако люди, работающие с животными, подвергаются серьезному риску. Вспышка этого заболевания началась в Мексике и США, и очень быстро ВОЗ присвоила ей пятибалльный уровень угрозы из шести возможных. По имеющимся данным, жертвами свиного гриппа стали 2600 человек.

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Общее положение дел показывает, что летальность эпидемий гриппа со временем уменьшается. Этому способствуют развитие медицины, своевременная вакцинация и многие другие факторы. Хочется надеяться, что тенденция сохранится и последствия следующих пандемий будут уменьшаться.

Хотя…