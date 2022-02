"Вымирали целые деревни": самые страшные эпидемии в истории человечества

Коронавирус добрался до России – двое заболевших граждан Китая выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Количество заболевших приближается к 10 тысячам, а число смертельных случаев перевалило за 200. Мир не первый раз сталкивается с новым для него вирусом, и раньше такие заболевания были способны существенно сократить население Земли. Вместе с нашим обозревателем Николаем Гринько вспоминаем самые страшные эпидемии в истории человечества.



Человечество болело всегда. Во все времена на земле существовали самые разные вирусы. Одни из них никак не задевали людей, другие могли поражать и животных, и Homo sapiens, третьи существовали исключительно в человеческом организме. На планете в разное время бушевали тиф, проказа, чума, оспа, СПИД, малярия, туберкулез, унося без преувеличения миллионы жизней. На этом фоне привычный грипп кажется нам чем-то почти безобидным, но на самом деле это не так: по оценкам ВОЗ, сегодня ежегодно во всем мире от гриппа умирает до полумиллиона человек, а до эры вакцинации эта цифра была намного внушительнее.

Сегодня ученым известно более 2000 разновидностей вируса гриппа. И постоянно появляются новые. Некоторые из них быстро погибают, не успев нанести большого вреда, но есть и такие, которые приводили к массовым эпидемиям.



Военный госпиталь скорой помощи во время эпидемии испанского гриппа. Фото: courtesy of the National Museum of Health and Medicine