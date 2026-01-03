Москвичи смогут бесплатно парковаться на улицах города 71 день в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи смогут бесплатно парковаться на столичных улицах 71 день в 2026 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он напомнил, что в городе традиционно отменяют оплату за парковку в государственные праздники.

"В этом году парковка будет бесплатной 71 день, из которых 21 – на всех улицах города. Просим водителей быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения", – подчеркнул вице-мэр.

В течение 50 воскресных дней в этом году можно будет бесплатно оставлять машину везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

Бесплатной на всех улицах парковка будет 21 праздничный день: с 1 по 10 января, 23 февраля, 8 и 9 марта, 1–2, 9 и 11 мая, 12 и 13 июня, 4 ноября и 31 декабря. При этом стоянки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме в течение года.

Ранее Ликсутов рассказал, что Москва сохранит динамический тариф на парковку, который использовала на нескольких улицах. По его словам, тариф понятен с точки зрения его применения, поэтому он будет расширен. Стоимость парковки по нему зависит от прогнозируемой загруженности дорог и может составлять от 0 рублей до максимальной цены.