18 декабря, 08:37

Мэр Москвы

Собянин: на востоке Москвы завершен 61 проект по улучшению дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года был реализован 61 проект по улучшению дорожного движения на востоке Москвы. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

В частности, там были организованы новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения, вафельницы на сложных перекрестках, а также иные элементы.

Например, в Новогирееве по просьбе местных жителей появился новый пешеходный переход, который расположен на пересечении улицы Мартеновской и Союзного проспекта. Благодаря этому поход в школу № 1798 "Феникс" или детскую поликлинику стал более безопасным.

Помимо этого, по просьбе жителей района Косино-Ухтомский неподалеку от дома № 3, который находится на улице Дмитриевского, был организован новый пешеходный переход. Там же оборудован островок безопасности, в результате чего путь к парковке и автобусной остановке "Метро Улица Дмитриевского" стал безопаснее.

Островок безопасности появился и в районе Перово, возле дома № 5 на улице Лазо. Благодаря этому горожане с детьми могут безопасно переходить дорогу к парку, церкви Знамения иконы Божией Матери, Московскому театру иллюзий и автобусной остановке.

Кроме того, на восьми участках рядом с соцобъектами была снижена скорость движения автомобилей. В частности, в Измайлове на Проектируемом проезде № 6603 от улицы Вернисажной до Проектируемого проезда № 6604 водители не смогут разогнаться больше 30 километров в час. В этом районе расположены культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" и гостиница.

Также мэр рассказал про переразметку в Вешняках, благодаря которой появилась автомобильная полоса на улице Юности. Теперь на данном участке три полосы: две – для прямого проезда, а третья – для разворота налево на улицу Молдагуловой. В результате пропускная способность увеличилась примерно в 1,5 раза.

Еще одна полоса появилась и в Сокольниках на Поперечном просеке от 1-го Лучевого просека до улицы Сокольнический Вал. Пропускная способность здесь увеличилась примерно в два раза, а водители экономят до четырех минут времени в пути.

Более того, вафельная разметка была организована на пересечении Поперечного просека и улицы Сокольнический Вал, а также на пересечении Электрозаводского моста, улиц Бакунинской и Гастелло.

Собянин отметил, что благодаря этим мерам удалось повысить пропускную способность дорог и сделать переходы через проезжую часть удобнее и безопаснее для горожан.

Ранее мэр рассказывал, что в центре Москвы с начала года реализовано 57 проектов улучшения дорожного движения. В их числе – 21 новый пешеходный переход, шесть разворотов, два островка безопасности, шесть дополнительных полос на дорогах, две выделенные полосы и многое другое.

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

