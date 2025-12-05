Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти продолжают активную работу по улучшению дорожной обстановки на юго-западе Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

В текущем году в ЮЗАО было реализовано 64 комплексных дорожных проекта, благодаря которым на улицах появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, регулируемые развороты и "вафельная" разметка на перекрестках.

"В результате пешеходам стало удобнее переходить дорогу возле станций метро "Каховская", "Зюзино" и "Новаторская". У жителей появилась альтернатива, чтоб не спускаться в подземные переходы", – обратил внимание мэр.

В частности, у "Зюзина" теперь есть новый разворот, который позволяет автомобилям, следующим по улице Каховке в направлении юго-запада, разворачиваться к Севастопольскому проспекту и двигаться в центр или на МКАД. Другой разворот появился на Севастопольском проспекте вблизи от пересечения с Перекопской улицей.

В Обручевском районе на пересечении улиц Обручева и Новаторов установили отдельную фазу светофора для автобусов и электробусов, продолжил градоначальник.

В свою очередь, на развязке улицы Поляны и МКАД в Северном Бутове специалисты добавили выделенную полосу для общественного транспорта. Она позволяет автобусам и электробусам свободно выезжать на МКАД вне зависимости от загруженности других полос.

При этом на Профсоюзной улице в районе Коньково допполосу удалось разместить за счет переразметки. По словам главы города, теперь повернуть налево на улицу Миклухо-Маклая можно из двух рядов, что увеличило пропускную способность участка в 1,5 раза.

Еще одна аналогичная конструкция была создана в Чечерском проезде в Южном Бутове. Полоса предназначена для поворота налево на улицу Горчакова.

"Благодаря этому автомобили, которые едут прямо, больше не задерживаются из-за поворачивающих машин", – подметил Собянин.

Новый островок безопасности было решено обустроить у дома 23 в Чечерском проезде. Новведение сделало переход через дорогу проще и безопаснее, особенно для детей, уточнил мэр, добавив, что план работы учитывал близкое расположение с участком Ледового центра, спортшколы "Метеор", школы № 1980 и жилых домов.

Вместе с тем "вафельная" разметка была нанесена на трех сложных перекрестках, включая пересечение Чонгарского и Симферопольского бульваров.

"Эти изменения ощутимо улучшили дорожную ситуацию на юго-западе Москвы – как для водителей, так и для пешеходов", – заключил градоначальник.

За последние 15 лет протяженность московского скоростного дорожного каркаса увеличилась на 156 километров. В частности, с 2010 года в мегаполисе запустили такие новые магистрали, как МСД, проспект Багратиона, Северо-Западную хорду (СЗХ) и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Их появление позволило разгрузить другие дороги и районные улицы до 30%. Теперь автомобилисты экономят в пути от 6 до 40 минут.

