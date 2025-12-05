Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 11:14

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти продолжают активную работу по улучшению дорожной обстановки на юго-западе Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

В текущем году в ЮЗАО было реализовано 64 комплексных дорожных проекта, благодаря которым на улицах появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, регулируемые развороты и "вафельная" разметка на перекрестках.

"В результате пешеходам стало удобнее переходить дорогу возле станций метро "Каховская", "Зюзино" и "Новаторская". У жителей появилась альтернатива, чтоб не спускаться в подземные переходы", – обратил внимание мэр.

В частности, у "Зюзина" теперь есть новый разворот, который позволяет автомобилям, следующим по улице Каховке в направлении юго-запада, разворачиваться к Севастопольскому проспекту и двигаться в центр или на МКАД. Другой разворот появился на Севастопольском проспекте вблизи от пересечения с Перекопской улицей.

В Обручевском районе на пересечении улиц Обручева и Новаторов установили отдельную фазу светофора для автобусов и электробусов, продолжил градоначальник.

В свою очередь, на развязке улицы Поляны и МКАД в Северном Бутове специалисты добавили выделенную полосу для общественного транспорта. Она позволяет автобусам и электробусам свободно выезжать на МКАД вне зависимости от загруженности других полос.

При этом на Профсоюзной улице в районе Коньково допполосу удалось разместить за счет переразметки. По словам главы города, теперь повернуть налево на улицу Миклухо-Маклая можно из двух рядов, что увеличило пропускную способность участка в 1,5 раза.

Еще одна аналогичная конструкция была создана в Чечерском проезде в Южном Бутове. Полоса предназначена для поворота налево на улицу Горчакова.

"Благодаря этому автомобили, которые едут прямо, больше не задерживаются из-за поворачивающих машин", – подметил Собянин.

Новый островок безопасности было решено обустроить у дома 23 в Чечерском проезде. Новведение сделало переход через дорогу проще и безопаснее, особенно для детей, уточнил мэр, добавив, что план работы учитывал близкое расположение с участком Ледового центра, спортшколы "Метеор", школы № 1980 и жилых домов.

Вместе с тем "вафельная" разметка была нанесена на трех сложных перекрестках, включая пересечение Чонгарского и Симферопольского бульваров.

"Эти изменения ощутимо улучшили дорожную ситуацию на юго-западе Москвы – как для водителей, так и для пешеходов", – заключил градоначальник.

За последние 15 лет протяженность московского скоростного дорожного каркаса увеличилась на 156 километров. В частности, с 2010 года в мегаполисе запустили такие новые магистрали, как МСД, проспект Багратиона, Северо-Западную хорду (СЗХ) и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Их появление позволило разгрузить другие дороги и районные улицы до 30%. Теперь автомобилисты экономят в пути от 6 до 40 минут.

Читайте также


мэр Москвыдорогиблагоустройствогород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика