Московский скоростной дорожный каркас увеличился на 156 км за 15 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Протяженность московского скоростного дорожного каркаса за последние 15 лет увеличилась на 156 километров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 2010 года в Москве запустили такие новые магистрали, как Московский скоростной диаметр (МСД), проспект Багратиона, Северо-Западную хорду (СЗХ) и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Их появление позволило разгрузить другие дороги и районные улицы до 30%. Как отмечают в ведомстве, автомобилисты экономят в пути от 6 до 40 минут.

В 2025 году по московскому скоростному каркасу в среднем ежедневно проезжают более 1,2 миллиона автомобилей; по МКАД – более 1 миллиона; по Третьему транспортному кольцу (ТТК) – 607 тысяч; по Садовому кольцу – 301 тысяча.

"Мы формируем новый скоростной каркас в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы движение на самых оживленных дорогах города было безопасным, установили более 1,5 тысячи умных камер. Они автоматически распознают 13 типов инцидентов. В Дептрансе добавили, что МСД планируют оснастить еще 470 камерами.

Ранее стало известно, что специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце. Ремонт дороги организовали в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

