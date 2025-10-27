Около 500 тысяч "квадратов" асфальта обновили на Садовом кольце

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что всего на Садовом кольце отремонтировали 28 участков дороги. Работы проходили на Зубовском бульваре, площади Красных ворот, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, в Добрынинском тоннеле, а также на улице Земляной Вал.

Интенсивное автомобильное движение привело к колейности, которая могла оказать негативное влияние на безопасность дорожного движения.

Сначала было снято старое покрытие, затем специалисты отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, уложили новый асфальт и нанесли разметку. Для укладки дорожного покрытия было изготовлено более 75 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Отмечается, что работы проходили преимущественно по ночам, когда трафик ниже.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили свыше 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на улице Нижние Мнёвники. Также они нанесли порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки. До этого асфальт на этом участке меняли в 2018 году.

