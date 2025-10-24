Асфальт обновлен на улице Нижние Мнёвники в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили асфальт на улице Нижние Мнёвники, заменив свыше 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее асфальт там меняли в 2018 году. Истек гарантийный срок покрытия, а интенсивное движение привело к образованию локальных разрушений и колейности, что могло привести к авариям.

Сначала рабочие сделали фрезерование покрытия, потом отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, заменили бортовой камень и провели ремонт тротуаров. Далее они уложили новое полотно из асфальтобетона и нанесли порядка 4 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

Отмечается, что ремонтные работы проводились по ночам и с частичным ограничением движения.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по ремонту участка Киевского шоссе с 20-го по 41-й километр. Для укладки дорожного покрытия было изготовлено около 140 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Планировалось нанесение более 60 тысяч квадратных метров разметки.

