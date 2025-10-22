Началась промывка Новокутузовского тоннельного комплекса

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к промывке Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного в Западном административном округе столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Комплекс находится на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Кутузовского проспекта и включает в себя шесть тоннелей.

Работы планируется провести в течение трех дней, за которые специалисты очистят стены всех тоннелей. Сначала будет произведена тщательная промывка облицовки, бетонных и металлических поверхностей с использованием щелочного раствора.

К работе привлечена бригада из шести человек, а также тоннелемоечная и поливомоечная машины с аппаратом высокого давления.

В комплексе напомнили, что в 2023 году Новокутузовский комплекс был капитально отремонтирован. Специалисты восстановили стены и потолки тоннелей, заменив облицовку на металлокерамическую. Они также обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, уложили новый асфальт и отремонтировали деформационные швы.

Ранее специалисты промыли дороги и тротуары Москвы в рамках подготовки к зиме. Для этого использовался специальный шампунь, который удаляет мазутные и масляные пятна, не смываемые водой.

Сначала рабочие обрабатывали все асфальтовые и плиточные покрытия проезжей части, а затем приступали к промывке водой. При этом применяемое средство совершенно безопасно, так как не содержит кислот и щелочей, полностью разлагаясь в почве.

