Более 1,1 тыс памятников промоют в Москве перед зимой

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи памятников в преддверии зимы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил вице-мэр.

По словам Бирюкова, памятники промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят раз в месяц, однако если сооружение сильно загрязнено, то его моют чаще.

Сначала специалисты проверяют повреждения и ржавчины, после чего промывают памятник водой, а затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. После этого сооружение насухо вытирают.

Титановые памятники рабочие очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, благодаря которым удается эффективно удалять солевые разводы. Все используемые средства безопасны.

Особое внимание специалисты уделяют очистке скульптурных композиций с большим количеством деталей, каждую из которых очищают вручную при помощи мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах применяются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Ранее в Москве начали готовить фонтаны к завершению сезона. После отключения сооружений специалисты промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого они приступят к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период.

