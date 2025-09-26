Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начали готовить фонтаны к завершению сезона, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства. По словам вице-мэра, сезон работы фонтанов завершат в ближайшее время.

"После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки", – сказал Бирюков.

После этого специалисты приступят к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период.

Как подчеркнул заммэра, насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, а фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают специальными конструкциями.

"Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" – единственный в Москве, который закрывают надувным куполом", – пояснил Бирюков.

Он добавил, что плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами. Уже зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.

Ранее в Москве начался отопительный сезон. К осенне-зимнему сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, а также 97 малых котельных. В настоящее время отопление подали уже более чем в 75% жилых домов и почти 85% соцобъектов.

