Отопление подано в более 75% жилых домов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отопление включено уже в более 75% жилых домов и почти 85% социальных объектов столицы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, работы по включению отопления займут несколько дней. Сначала теплом будут обеспечены соцобъекты, жилые дома и офисные здания, а потом предприятия торговли и промышленности.

Подготовка к новому отопительному сезону шла с мая по сентябрь. Работы коснулись свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи жилых домов.

"Специалистами ПАО "МОЭК" были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", – рассказали в комплексе.

Отопительный сезон начался в Москве 24 сентября. Всего к осенне-зимнему сезону готовы 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, а также 97 малых котельных.

В частности, работы завершились на более чем 145 тысячах километров электрических, 9 тысячах километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и свыше 5 тысяч километров канализационных сетей.

