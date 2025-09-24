Отопительный сезон начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался отопительный сезон, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы", – подчеркнул заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Первыми тепло получат социальные учреждения, например школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно с этим начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, а затем – в предприятиях торговли и промышленности.

Подача теплоносителей будет осуществляться поэтапно, а полностью во всех городских объектах отопление включат в течение нескольких дней.

В комплексе отметили, что в период с мая по сентябрь были проведены температурные испытания тепловых сетей. Это помогло выявить ненадежные участки и отремонтировать их, что позволит обеспечивать бесперебойное теплоснабжение в сезон.

Сергей Собянин анонсировал включение отопления в Москве во вторник, 23 сентября. Он отметил, что к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше около 34 тысяч домов.

Отопительный сезон в Подмосковье начался 23 сентября. С 29 сентября начнутся работы по обогреванию жилых домов. Власти объяснили свое решение тем, что к концу недели столбик термометра опустится днем до 10 градусов, а ночью – до 3–4 градусов.

