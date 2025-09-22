Первый мокрый снег может пройти в Москве в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье уже в конце текущей рабочей недели, 26 и 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр РФ.

"Он может быть непродолжительным и пройти местами, но вероятность мы не исключаем в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября", – уточнил собеседник СМИ.

По прогнозам, по ночам в эти дни столбики термометров могут опуститься до 1–6 градусов.

При этом информации о том, когда жителям столичного региона стоит ждать полноценного снегопада, пока нет. Синоптики не фиксируют наличие атмосферных условий для формирования подобных погодных явлений.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что средняя суточная температура в столице к концу сентября – началу октября будет ниже 8 градусов. К этому моменту в городе могут уже включить отопление.

