Отопление в Москве могут включить в конце сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление в столице могут включить в конце сентября, заявила в беседе с Агентством "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что к концу сентября – началу октября средняя суточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Это позволит соблюсти необходимые правила перед подачей отопления в дома.

"Причем (температура ниже 8 градусов будет. – Прим. ред.) не одним днем, а устойчиво", – сказала Позднякова.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные службы в период с мая по август подготовили 74 тысячи зданий к новому отопительному сезону. Кроме того, были обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах.

Также специалисты отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов, провели профилактику тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов.

