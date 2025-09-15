Москвичам рассказали, когда в городе включат отопление в 2025 году

Метеорологическая осень придет в Центральную Россию в ближайшие дни, предупредили синоптики. Когда ждать начала отопительного сезона – в материале Москвы 24.

Подготовка к холодам

Гидрометцентр РФ предупредил о заморозках в Подмосковье: в связи с этим в регионе введен оранжевый уровень опасности до 04:00 16 сентября. В отдельных районах Московской области температура может опуститься до минус 1 градуса.

При этом метеорологическая осень начнется в Центральной России уже на текущей неделе, погода начнет портиться в предстоящие выходные: вместе с североатлантическим циклоном 20 сентября придут обильные осадки и тучи. За 24 часа выпадет примерно треть месячной нормы, отметили синоптики: примерно 22 литра дождя. К тому же в субботу стоит ждать ощутимого похолодания: ночью температура достигнет 10–13 градусов, а днем поднимется максимум до 16. Также в этот день прогнозируется длительный и сильный ветер.

В воскресенье, 21 сентября, станет еще холоднее: ночью температура может опуститься до 7–10 градусов, а днем подняться до 11–14.

"В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и c задержкой в 16 суток проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде (5 дней. – Прим. ред.) сентября", – отметил синоптик Евгений Тишковец.

Также, по словам метеоролога, отопительный сезон может начаться в Москве уже 6 октября. Предполагается, что в этот день температура опустится ниже 8 градусов. Тем не менее второй осенний месяц может быть теплее на 2 градуса с нормальным количеством осадков.

В целом к отопительному сезону подготовили все значимые социальные объекты и жилые дома.





Павел Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон.

Всего подготовили более 74 тысячи объектов. В их числе – 34 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Кроме того, в Москве уже собраны аварийные бригады, оснащенные нужными техникой и материалами.

"Калькулятор" отопления

Чтобы в городе включили отопление, в течение пяти дней температура на улице должна держаться ниже 8 градусов (в прошлом году это начали делать 7 октября). При этом распоряжение о начале сезона поступает от правительства города. В первую очередь отопление подают в школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие социальные объекты. Затем батареи включают в жилых домах, а после – в промышленных предприятиях. Весь процесс не должен растягиваться дольше пяти дней. При этом температура после подачи тепла в жилом помещении должна быть минимум 18 градусов, а в угловых комнатах – 20.



Если тепло так и не пришло по истечении всех сроков, важно оставить заявку в приложении "Госуслуги Москвы" или на сервисе "Вызов мастера" , либо позвонить по номеру +7 (495) 539-59-59 на круглосуточную горячую линию в МОЭК.

Во всех социальных объектах нормы температуры разнятся. Например, в детских садах, в частности в помещениях для занятий, сна и столовых показатели тепла не должны быть ниже 18 градусов. В зале для физкультуры – не менее 17, а в душевых – 25. В школах температура должна колебаться в пределах 18–24 градусов. Мастерские могут быть чуть прохладнее – 17–20 градусов.

Что касается рабочих мест, от 16 до 18 градусов должно быть в помещении, где сотрудники занимаются активной деятельностью, 21–23 – у офисных работников, а также 22–24 – на предприятиях машино- и приборостроения.

Однако стоит помнить, что во время отопительного сезона батареи по каким-либо причинам могут отключаться. Тем не менее перерыв не может длиться суммарно более 24 часов за весь месяц.

Если температура в комнате держится выше 12 градусов, тепло перестают подавать максимум на 16 часов. Когда в помещении 10–12 градусов – на 8, а при 8–10 градусах тепла в комнате – на 4. При этом важно знать, что за каждый час отключения в расчетном листе плата за отопление снижается на 0,15%. А в больницах, школах и детсадах батареи отключать запрещено.

Когда возникает необходимость правильно измерить температуру в комнате, следует расположить термометр в центре самой большой комнаты. Прибор должен находиться в метре от пола, а также не ближе 0,5 метра до батареи и наружной стены. Еще важно закрыть все окна и двери. В таком случае показатели будут верными.