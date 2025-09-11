Синоптик Позднякова: заморозков в Москве на следующей неделе не будет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе заморозков в Москве опасаться не стоит, заявила телеканалу "360" главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что холодные ночи в столичном регионе будут тогда, когда погоду будет определять антициклон. По ее словам, это касается ближайших ночей, потому что температура при ясной погоде может снижаться.

Например, 11 сентября на востоке Московской области было 2 градуса, а в Москве – 6, хотя основной фон температуры в городе оставался на уровне 8–10 градусов. По региону разброс минимальной температуры больше, поскольку она зависит от наличия водоемов и рельефа местности.

"На следующей неделе погода станет более облачной, а при облаках угроза заморозков уменьшается", – добавила Позднякова.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов со ссылкой на средние климатические данные о становлении снежного покрова в Москве и области рассказал, что снег ляжет в конце ноября. Однако сказать точнее получится не ранее чем за неделю до выпадения.

При этом осенняя погода будет в Москве уже на следующей неделе. На рубеже 17–18 сентября ожидаются дожди.

"Изменится температурный режим, но сильного похолодания до последней пятидневки (месяца. – Прим. ред.) не ожидается. Просто антициклон постепенно сменится фронтальными разделами с запада, а потом и частные циклоны начнут проникать на Русскую равнину", – объяснил эксперт.

Во второй половине месяца прогнозируются дожди. Дневная температура опустится до 15 градусов, что, возможно, продлится до 25-го числа.

Ранее синоптик Евгений Тишковец напомнил, что автомобилистам нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов. С его слов, такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября.