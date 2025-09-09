Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:58

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Тишковец: резину можно сменить на зимнюю, когда воздух охладится до 5 градусов

Синоптик рассказал, когда автомобилистам нужно будет сменить резину на зимнюю

Фото: 123RF/fromvision

Столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с Москвой 24.

Синоптик обратил внимание, что такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября. В этот же период, по его словам, наступает "автомобильная" осень.

Также Тишковец спрогнозировал наступление отопительного сезона в Москве с 6 октября. В этот день среднесуточная температура в столице окажется ниже 8 градусов. Тем не менее октябрь будет на 2 градуса теплее нормы с нормальным для середины осени количеством осадков.

Снежный покров в столице начнет формироваться к концу ноября. До середины месяца продержится метеорологическая осень, после чего среднесуточная температура опустится ниже нуля. Тогда осадки станут выпадать преимущественно в твердом состоянии.

Синоптик Евгений Тишковец ответил на вопросы о погоде в Москве

Читайте также


обществопогодаэксклюзивгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика