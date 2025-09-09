Синоптик Тишковец: резину можно сменить на зимнюю, когда воздух охладится до 5 градусов

Фото: 123RF/fromvision

Столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с Москвой 24.

Синоптик обратил внимание, что такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября. В этот же период, по его словам, наступает "автомобильная" осень.

Также Тишковец спрогнозировал наступление отопительного сезона в Москве с 6 октября. В этот день среднесуточная температура в столице окажется ниже 8 градусов. Тем не менее октябрь будет на 2 градуса теплее нормы с нормальным для середины осени количеством осадков.

Снежный покров в столице начнет формироваться к концу ноября. До середины месяца продержится метеорологическая осень, после чего среднесуточная температура опустится ниже нуля. Тогда осадки станут выпадать преимущественно в твердом состоянии.