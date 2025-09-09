Погода в Москве начнет постепенно портиться на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ухудшение погодных условий начнется в Москве на следующей неделе. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеоролога, бабье лето продлится в столице до выходных, 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее. В частности, ночи будут теплыми, с температурой от 7 до 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18–21 градуса.

При этом настоящая осень с холодными дождями и сентябрьскими температурами придет только в конце месяца, отметил синоптик.

"Наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября – в день осеннего равноденствия", – пояснил Тишковец.

По его словам, октябрь ожидается на 2 градуса теплее нормы, с обычным для середины осени количеством осадков. Также синоптик напомнил, что с учетом климатических данных среднесуточная температура в Москве начнет опускаться ниже 8 градусов с 6 октября, ознаменовав старт отопительного сезона, или "коммунальной" осени.

При этом на этой неделе синоптики обещали москвичам летнюю погоду. В частности, в первой половине недели по ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов, а в ночные часы второй половины недели – от 10 до 15 градусов.

При этом в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.