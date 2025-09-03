Синоптик Позднякова: тепло в Москве можно назвать неклассическим вариантом бабьего лета

Фото: ТАСС/Олег Елков

Текущее потепление в Москве можно назвать неклассическим вариантом бабьего лета. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик напомнила, что стандартно бабье лето наблюдается в период с 14 по 21 сентября. Однако данное погодное явление не всегда приходит в Москву конкретно в эти сроки.

Метеоролог объяснила, что для классического бабьего лета климат должен определяться гребнем азорского антициклона. В таком случае погода будет мягкая и теплая. Но в настоящее время этот процесс развивается по-другому, уточнила Позднякова.

По ее словам, в течение ближайших 5–7 дней погоду в Москве будут определять северный антициклон и область повышенного атмосферного давления. Именно поэтому в городе будет наблюдаться "условное бабье лето", которое связано с трансформацией воздуха.

Синоптик призвала жителей и гостей столицы не ждать сильного потепления. Однако она отметила, что температура будет выше нормы. Позднякова заявила, что к понедельнику, 8 сентября, воздух в городе прогреется до 25 градусов, что на 4 градуса выше нормы.

Ранее стало известно, что температура воздуха в европейской части России в сентябре превысит норму. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такое произойдет в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, а также западной половине Приволжского федеральных округов.

Помимо этого, воздух прогреется сильнее нормы на северо-востоке Уральского федерального округа. Теплая погода прогнозируется также в части регионов Сибири. На остальной территории температурный фон будет близким к средним многолетним значениям.

