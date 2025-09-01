Синоптик Вильфанд: температура в сентябре будет выше нормы на всей европейской части РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Температура воздуха в европейской части России в сентябре будет выше климатической нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, показатели термометров превысят многолетние значения в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, а также западной половине Приволжского федеральных округов.

Помимо этого, воздух прогреется сильнее нормы на северо-востоке Уральского федерального округа. Теплая погода прогнозируется также в части регионов Сибири.

"На остальной территории температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним значениям. И нет территорий с классом температуры ниже нормы. То есть везде сентябрь будет вполне теплым", – подчеркнул синоптик.

Ранее главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что потепление ожидается в Москве к субботе, 6 сентября. В ночь на 2-е число столбик термометра в столице опустится до 13 градусов, но днем потеплеет до 20 градусов. В этот же день возможен сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

В последующие дни температура будет повышаться днем и понижаться ночью. В ночь на 6-е число в Москве и Подмосковье похолодает до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

