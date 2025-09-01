Синоптик Позднякова: потепления в Москве стоит ожидать к 6 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потепление вновь ожидается в Москве к субботе, 6 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, в настоящее время столичный регион пересекает холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки на север Подмосковья. После этого атмосферное давление вырастет, и погоду определит антициклон северного происхождения. Поэтому, как заявила синоптик, тепла пока ждать не стоит.

Однако Позднякова заявила, что погода изменится в период с 2 по 6 сентября. В частности, в ночь на 2-е число столбик термометра в Москве опустится до 13 градусов, но днем поднимется до 20. В этот же день возможен сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

"В последующие дни дневная температура постепенно будет повышаться, а ночная – понижаться", – уточнила метеоролог, отметив, что таким образом будет увеличиваться суточный ход температуры.

В результате в ночь на пятницу, 5 сентября, столбик термометра в столичном регионе упадет до 8 градусов, но днем поднимется до 24. В ночь на 6-е число в Москве и Подмосковье вновь похолодает до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Синоптик также не прогнозирует осадков в столичном регионе в период с 2 по 6 сентября.

Метеорологическая осень ожидается в Москве во второй половине сентября. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%.

