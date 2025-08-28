Синоптик Шувалов: бабье лето повторится во второй половине сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бабье лето придет в среднюю полосу России с 1 сентября и повторится во второй половине месяца, рассказал в своем телеграм-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он уточнил, что первые пять дней сентября отметятся сухой погодой. Тем не менее она уже не будет такой по-июльски жаркой, как 30 и 31 августа. В этот период в дневное время ожидается 20–23 градуса.

При этом достаточно тепло будет в начале сентября и по ночам, добавил в беседе с RT синоптик того же прогностического центра Александр Ильин. В частности, после захода солнца ожидается 11–16 градусов без существенных осадков.

После 5-го числа воздушные массы сменятся. До 10–12 сентября будет преобладать повышенное давление. Осадков в это время тоже практически не ожидается. Температура воздуха в дневные часы снизится до 15 градусов, по ночам будет холодать до 10 градусов и ниже.

"Ну, а третье действие бабьего лета пока за пределами уверенного прогноза", – заключил Шувалов.

Чтобы не заболеть во время резкой смены погоды, врач Ольга Уланкина посоветовала дать организму максимум стабильности. По словам специалиста, в первую очередь необходимо обеспечить себе полноценный отдых.

В частности, продолжительность сна должна составлять минимум 7 часов ежедневно. При этом важно ложиться и вставать приблизительно в одинаковое время.