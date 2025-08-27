Осень на юге России начнется с 37-градусной жары

Фото: depositphotos/shanin

В первые три дня сентября в южных регионах России ожидается жара, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, до 35 градусов будет в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. В степных районах воздух может прогреться до 37 градусов, однако на рубеже 4 и 5 сентября произойдут изменения.

Шувалов отметил, что продолжительный период без осадков прервет циклон с Черного моря. В указанных регионах возможны грозовые дожди и ливни.

"На Черноморском побережье Кавказа могут быть очень сильные ливни. В Сочи есть вероятность значительных дождей", – добавил собеседник издания и уточнил, что в этот период температура опустится ниже 30 градусов.

В предстоящие выходные, 30 и 31 августа, на большей части России установится температура выше нормы. Исключения составят Северо-Западный федеральный округ и юг Урала. Там температурные значения будут приближены к обычным, сказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.