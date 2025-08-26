Синоптик Вильфанд: температура выше нормы будет в выходные почти во всей России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура выше нормы установится на большей части России в предстоящие выходные, 30 и 31 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Исключения составят только Северо-Западный федеральный округ и юг Урала, уточнил синоптик. Там, по его словам, температурные значения будут приближены к обычным.

Кроме того, в Краснодарском крае и Крыму в конце недели ожидается жара до 30–35 градусов и выше, добавил метеоролог.

В свою очередь, в Москве и окрестностях в первой половине недели прогнозируется похолодание из-за воздушных масс, поступающих с юго-запада.

"Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного Ледовитого океана. Они как бы с юга, но холодные", – пояснил Вильфанд.

Поэтому во вторник и среду, 26 и 27 августа, температура будет примерно на 3 градуса ниже нормы, а 28-го числа – на 2. Таким образом, до четверга столбики термометров в мегаполисе не превысят 18–19 градусов днем и 5–10 – ночью, добавил синоптик.

В пятницу, 29 августа, ветер сменится на южный, благодаря чему дневные значения поднимутся до 17–22 градусов.

"В субботу и воскресенье температура будет уже на 3 градуса выше нормы, ночью – от 11 до 16, днем – от 21 до 26 градусов, то есть около 25 градусов будет в Москве", – указал он.

Вильфанд подчеркнул, что в сравнении с первой половиной недели температура увеличится сразу на 6–8 градусов.

Вместе с тем на юге Центральной России, включая Тамбовскую, Воронежскую, Белгородскую и Курскую области, температура поднимется до 25–28 градусов.

Теплая погода ожидается в центре европейской части России и в понедельник, 1 сентября. По словам синоптика, первый день осени ожидается умеренно теплым днем, но более точный прогноз будет позже.

Во вторник, 26 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, местами умеренным. Днем температура воздуха составит от 15 до 17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5.

