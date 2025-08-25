26 августа станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым холодным днем в Москве на текущей неделе станет вторник, 26 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в этот день, а также в среду, 27 августа, в городе сохранится облачная с прояснениями погода. При этом в столице пройдут кратковременные дожди.

"Во вторник днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 14–16 градусов – это будет самый холодный день недели, в среду температура ожидается на градус выше", – отметил синоптик.

В четверг, 28 августа, потеплеет до плюс 19 градусов. В пятницу, 29 августа, прогнозируется до плюс 22 градусов и небольшие дожди, в субботу, 30 августа, в столице ожидается до плюс 27 градусов.

"Пройдут короткие грозовые дожди и в последний день августа, при этом термометры покажут плюс 26–28 градусов. Довольно теплыми, с температурой плюс 20–25 градусов, ожидаются и первые дни сентября", – отметил Леус.

Начало сентября в столице ожидается по-летнему теплым. Предварительно, средний температурный фон в первом месяце осени, как и количество осадков, будет близким к своей многолетней норме. Подобная ситуация задаст нормальную климатическую динамику на весь осенне-зимний сезон.