Теннисистка Соболенко отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатия

Фото: ТАСС/AP/Tertius Pickard

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила на пресс-конференции, что не переживает из-за отказа украинки Марты Костюк от рукопожатия.

"Это их позиция. Что я могу сделать?" – передает издание La Repubblica слова спортсменки.

Она добавила, что во время выхода на корт думает лишь о теннисе, а также о том, что нужно сделать для победы. Кроме того, 27-летняя белоруска подчеркнула, что ей не важно, с кем играть, так как она при любых обстоятельствах будет бороться за трофей.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко в двух сетах обыграла Костюк со счетом 6:4, 6:3. После матча украинка не стала пожимать руку белоруске.

В активе Соболенко – 22 титула WTA. Победа в Брисбене стала для нее третьей в карьере.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал несчастной трехкратную чемпионку Европы по борьбе вольным стилем Ирину Коляденко, которая отказалась пожимать руку россиянам.

Мамиашвили предположил, что "начальство" убедило украинскую спортсменку в том, что россиянам не нужно пожимать руку. При этом он указал, что в спорте рукопожатие является обязательной процедурой, демонстрирующей уважение к противнику.

