Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 14:57

Спорт

Теннисистка Соболенко отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатия

Фото: ТАСС/AP/Tertius Pickard

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила на пресс-конференции, что не переживает из-за отказа украинки Марты Костюк от рукопожатия.

"Это их позиция. Что я могу сделать?" – передает издание La Repubblica слова спортсменки.

Она добавила, что во время выхода на корт думает лишь о теннисе, а также о том, что нужно сделать для победы. Кроме того, 27-летняя белоруска подчеркнула, что ей не важно, с кем играть, так как она при любых обстоятельствах будет бороться за трофей.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко в двух сетах обыграла Костюк со счетом 6:4, 6:3. После матча украинка не стала пожимать руку белоруске.

В активе Соболенко – 22 титула WTA. Победа в Брисбене стала для нее третьей в карьере.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал несчастной трехкратную чемпионку Европы по борьбе вольным стилем Ирину Коляденко, которая отказалась пожимать руку россиянам.

Мамиашвили предположил, что "начальство" убедило украинскую спортсменку в том, что россиянам не нужно пожимать руку. При этом он указал, что в спорте рукопожатие является обязательной процедурой, демонстрирующей уважение к противнику.

Читайте также


спорт

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика