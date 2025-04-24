Президент ФСБР Мамиашвили назвал несчастной отказавшуюся пожимать руку россиянам украинку

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал несчастной трехкратную чемпионку Европы по борьбе вольным стилем Ирину Коляденко, которая отказалась пожимать руку россиянам, передает "ВсеПроСпорт".

Он предположил, что "начальство" убедило украинскую спортсменку в том, что россиянам не нужно пожимать руку. Мамиашвили напомнил, что в спорте рукопожатие является обязательной процедурой, демонстрирующей уважение к противнику.

"Бог судья", – заключил президент ФСБР.

При этом Коляденко не только отказалась пожимать руку россиянам, но и выразила негативное отношение к их допуску на международные соревнования. По ее мнению, спортсмены из России "недостойны соревноваться с украинцами".

Ранее шведский боксер Отто Валлин не стал пожимать руку спортсмену из России Мурату Гассиеву. Инцидент произошел во время церемонии взвешивания перед боем боксеров в Турции.

Швед пояснил, что он уважает россиянина, но они находятся не на "дружелюбной встрече", где он бы ему пожимал руку. В свою очередь, Гассиев спокойно отреагировал на решение Валлина и не обиделся. По его словам, ему лишь стало непривычно от произошедшего.

