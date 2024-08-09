Богданович заявил об отказе судей пожать руки сербским игрокам после матча с США

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хокс" и член сборной Сербии Богдан Богданович выступил с критикой по поводу работы судей на полуфинальном матче Олимпийских игр, которые проводятся в Париже, сообщает "Спорт-Экспресс".

В рамках матча сербская команда встретилась со сборной США.

Богданович обратил внимание, что после завершения игры арбитры не стали пожимать руки представлявшим Сербию спортсменам и поспешили покинуть площадку.

"Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить как лузер – вот, судейство... Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли", – подчеркнул баскетболист.

Матч состоялся 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала американская сборная, обеспечив себе выход в финал Олимпиады пятый раз подряд.

Во время перерыва полуфинальной баскетбольной игры балерины вышли на площадку, чтобы станцевать фрагмент балета "Лебединое озеро". Видео выступления появилось в Сети. Как можно увидеть на кадрах, девушки танцевали на поле под музыку российского композитора Петра Чайковского.

