Леброну Джеймсу наложили четыре шва после удара локтем в матче ОИ-2024

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Американский баскетболист Леброн Джеймс не смог завершить матч с командой Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр, сообщает RT.

В третьей четверти Жоржиньо Де Паула ударил Джеймса локтем в область левого глаза. Американец схватился за лицо и упал на паркет. Впоследствии ему наложили четыре шва.

Тем не менее США обыграли Бразилию со счетом 122:87 и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Ранее мужская сборная Сербии по баскетболу обыграла команду Австралии в овертайме в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже. Встреча, состоявшаяся 6 августа, завершилась со счетом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8) в пользу сербов. В полуфинале сербы встретятся с США.

