Сербские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпиады

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Мужская сборная Сербии по баскетболу обыграла команду Австралии в овертайме в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже, сообщает РИА Новости.

Встреча, состоявшаяся 6 августа, завершилась со счетом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8) в пользу сербов. Самый лучший результат на матче показал австралиец Патти Миллз, набрав 26 очков. В сербской команде дабл-дабл сделал Никола Йокич (21 очко + 14 подборов). Во второй четверти сборная страны уступала с разницей в 24 очка (22:46).

В полуфинале сербы встретятся с победителем встречи Бразилия – США. Это будет второй полуфинал Сербии за последние семь олимпийских турниров. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро баскетболисты получили серебро.

Ранее гимнастка Симона Байлз, представляющая США на Олимпиаде в Париже, победила в соревнованиях по опорному прыжку, став таким образом семикратной чемпионкой Игр. Она набрала 15,300 балла. Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде, получив 14,966 балла, а третье место досталось представительнице США Джейд Кэри с 14,466 баллами. Помимо семи олимпийских наград, 27-летня Байлз имеет 23 золотые медали чемпионатов мира.

