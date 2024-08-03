Американская гимнастка Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой

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Гимнастка Симона Байлз, представляющая США на Олимпиаде в Париже, победила в соревнованиях по опорному прыжку, став таким образом семикратной чемпионкой Игр, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления Байлз набрала 15,300 балла. Второй по итогам состязаний оказалась бразильская гимнастка Ребека Андраде, которая получила 14,966 балла. Третье место на пьедестале тоже досталось представительнице США. Спортсменка Джейд Кэри набрала 14,466 балла.

Помимо семи олимпийских наград, 27-летня Байлз имеет 23 золотые медали чемпионатов мира.

Ранее серебряным призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по академической гребле в одиночке на дистанции 2 тысячи метров стал белорус Евгений Золотой.

Эта медаль стала для спортсменов из Белоруссии второй на Играх в Париже. До этого серебро в соревнованиях по прыжкам на батуте завоевала Виолетта Бордиловская.