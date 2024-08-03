Белорусский гребец Золотой стал серебряным призером Олимпиады в Париже

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Белорус Евгений Золотой стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по академической гребле в одиночке на дистанции 2 тысячи метров.

Золото взял немец Оливер Цейдлер, а бронза досталась представителю Нидерландов Симону ван Дорпу.

Это уже вторая медаль для спортсменов из Белоруссии на Играх в Париже. Ранее серебро в соревнованиях по прыжкам на батуте завоевала Виолетта Бордиловская.

Ранее пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая после заплыва в бассейне на Играх потеряла сознание. Врачи унесли спортсменку на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание. В настоящее время Потоцкая проходит обследование.