03 августа, 13:09Спорт
Белорусский гребец Золотой стал серебряным призером Олимпиады в Париже
Фото: depositphotos/ligora
Белорус Евгений Золотой стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по академической гребле в одиночке на дистанции 2 тысячи метров.
Золото взял немец Оливер Цейдлер, а бронза досталась представителю Нидерландов Симону ван Дорпу.
Это уже вторая медаль для спортсменов из Белоруссии на Играх в Париже. Ранее серебро в соревнованиях по прыжкам на батуте завоевала Виолетта Бордиловская.
Ранее пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая после заплыва в бассейне на Играх потеряла сознание. Врачи унесли спортсменку на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание. В настоящее время Потоцкая проходит обследование.
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