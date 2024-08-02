Теннисистки РФ Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда Олимпиады

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале Олимпийских игр в Париже в парном разряде, выйдя в финал.

Счет составил 6:1, 6:2 в пользу россиянок. В финале спортсменки сыграют с итальянскими представительницами Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева и Шнайдер являются первыми представителями РФ, которые гарантировали себе медали Игр. Они остались последними представителями России в теннисном турнире Олимпиады.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче третьего круга турнира Олимпийский игр. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадского представителя.

В начале июля Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпиады, в список вошли семь российских спортсменов. В одиночном разряде были представлены Диана Шнайдер, Даниил Медведев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин и Мирра Андреева, в парном разряде – Андреева и Шнайдер, Веснина и Александрова, Сафиуллин и Медведев.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа.

